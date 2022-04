Lego-familien leverer overskud på 27 milliarder

Kirkbi-familien, der står bag Lego-koncernen, kan glæde sig over et 2021 med stor resultatmæssig fremgang.

Det viser årsregnskabet fra Kirkbi-koncernen.

Således kan koncernen fremvise et årsresultat efter skat på 27 milliarder kroner, hvilket må siges at være noget højere end i 2020, hvor overskuddet endte på 6,4 milliarder kroner.

Det betyder også, at selskabet forhøjer sin egenkapital, som ved årets udgang lød på 130,9 milliarder kroner.

'2021 var et ekstraordinært år, hvor Kirkbi-koncernen leverede strategiske fremskridt samt stærke resultater inden for alle forretningsområder. Det var samtidig et år med en fortsat påvirkning fra cocvid-19, hvilket Kirkbi, Lego koncernen og associerede fonde responderede på ved at iværksætte en række aktiviteter for at støtte børn og familier påvirket af pandemien med både støtte og nødhjælp', lyder det fra administrerende dirketør Søren Thorup Sørensen i en pressemeddelelse.

Gigantisk investering

Det store overskud stammer blandt andet fra en række gode investeringer, som er foretaget i pengetanken, hvor den samlede investeringsportefølje lød på 109,8 milliarder kroner.

De gav et afkast på 15,6 milliarder kroner. Året forinden endte de med et negativt afkast på -1,6 milliarder kroner.