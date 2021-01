Levede ulovligt tre måneder i lufthavn

En 33-årig mand fra Californien er blevet anholdt for at have levet tre måneder i sikkerheds-zonen i en lufthavn

Den 33-årige amerikanske statsborger, Aditya Singh, blev lørdag anholdt for at have opholdt sig ulovligt i sikkerheds-zonen i lufthavnen i Chicago, 'O'Hare' i hele tre måneder.

Aditya Singh var angiveligt bange for at flyve, fordi han frygtede at blive smittet med corona. Derfor gemte og opholdt han sig i lufthavnens sikkerheds-zone i hele tre måneder, før han blev opdaget og afsløret.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Chicago Tribune.

Da to ansatte fra United Airlines fattede mistanke til Singh og bad ham om at identificere sig, viste han et ID-kort frem, som en lufthavnsmedarbejder havde tabt og meldt forsvundet den 29. oktober.

Til CNN fortæller politiet i Chicago, at Aditya Sing er blevet sigtet for ulovligt ophold i sikkerhedszonen i lufthavnen samt identitetstyveri. Han blev også sigtet for småtyverier i lufthavnens butikker til en værdi af cirka 500 dollars.

Singh blev fremstillet i retten dagen efter sin anholdelse. Her forklarede han, at han var kommet med et fly fra Californien til Chicago 19. oktober, og her gemte han sig, indtil han blev anholdt den 16. januar.

Singh skal fremstilles i retten igen den 27. januar.