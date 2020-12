Ligner superstjerne på en prik: Mor kunne ikke se forskel

Hvem er hvem?

Det spørgsmål måtte 31-årige Kari Lewis' mor stille sig selv. Kari Lewis ligner nemlig Harry Potter-stjernen Emma Watson på en prik.

- Det er ret sejt, men i sidste ende er jeg stadig mig selv. Men jeg tager det helt bestemt som et kompliment, fortæller Kari Lewis til Ekstra Bladet.

Men det er ikke kun den 31-årige amerikaners mor, som kan se ligheden mellem sin datter og den magiske Hermione Granger.

Artiklen fortsætter under billedet...



Hun er siden hun var 12 år gammel blevet stoppet på gaden. Foto: Kariellex

Kari Lewis var 12 år gammel, da hun første gang så Harry Potter-filmene, og siden da er hun blevet stoppet på gaden af fans af fantasy-filmene.

- Det startede, da den første film udkom. Jeg skulle på posthuset for at sende et brev for min mor, og så stoppede to piger mig og kaldte mig for Hermione, fortæller Kari Lewis, som bor i Zionsville i Indiana.

Artiklen fortsætter under billedet...



Nu bliver hun hyret som en slags dobbeltgænger til events. Foto: Kariellex

- Jeg havde aldrig selv hørt om hende, så jeg gik hjem og søgte på hende, og kunne så se, at jeg faktisk lignede hende, lyder det.

Og stadig til denne dag er ligheden slående.

- Min mor siger, at hun virkelig kan se ligheden. Nogle gange ser hun et billede af Emma Watson og tror, at det er mig, forklarer hun.

Artiklen fortsætter under billedet...



Hendes egen mor kunne ikke kende forskel på hende og superstjernen. Foto: Kariellex

Da hun arbejdede som tjener på en restaurant var der dagligt kunder, som kommenterede på ligheden.

Det har ført til at hun arbejder som professionel 'look-a-like', hvor hun bliver hyret til forskellige arrangementer eller events, hvor hun klæder sig ud og tager billeder med fans.