Ligner verdensstjerne: - Jeg vil leve mit eget liv

En russisk model har fået sig noget af en karriere ved at ligne skuespilleren Scarlett Johansson - men ifølge hende selv er hun slet ikke interesseret i det

Man skal da nok lige se efter en ekstra gang, hvis man støder på den russiske model Ekaterina Shumskaya på de sociale medier.

Den 24-årige kvinde ligner nemlig til forveksling skuespilleren Scarlett Johansson, og det har hun formået at gøre en karriere ud af.

Det fortæller hun til Caters News, Mirror og New York Post, der har interviewet den unge model.

- Der er folk på nettet, der forveksler mig med Scarlett, men jeg lader ikke som om, jeg er hende. Jeg vil bare gerne leve mit eget liv, ikke Scarletts. Vi ligner bare hinanden, lyder det.

Ekaterina er populær på både TikTok og Instagram, hvor hun har henholdsvis 10 millioner og en million fans.

- Mine følgere spørger mig tit, om jeg har mødt Scarlett, og om hun ved, jeg eksisterer, men det tror jeg ikke, lyder det.

Fordi modellen ligner Scarlett Johansson så meget, har hun kunnet sige sit job op som salgsassistent og i stedet leve som model.

Ekaterina har fået sig en karriere som model ved at ligne Scarlett. Foto: Getty Images

Ifølge Ekaterina begyndte hun allerede som 12-årig at kunne se ligheden mellem sig selv og skuespilleren.

- Men det overraskede mig. Jeg ved godt, jeg ligner hende en lille smule, men jeg har aldrig tænkt meget over det.

Selvom modellen fortæller, at hun gerne vil leve sit eget liv, har hun ikke haft store problemer med at klæde sig ud som stjernen i et 'Black Widow'-kostume fra Marvel-universet.

Nu håber hun, at hun kan bruge endnu mere tid på at være model og tjene penge - også ved at klæde sig ud som Scarlett Johansson.