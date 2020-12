Liste afslører: Så slemt står det til

Mens spillere over hele verden river håret af sig selv, og måske også snart af hinanden, over mængden af fejl og mangler i 'Cyberpunk 2077', kæmper spillets udvikler, CD Projekt Red, med at tilføje forbedringer.

Senest har de lanceret opdateringen Hotfix 1.05, der gerne skulle få de værste frustrationer til at forsvinde.

CD Projekt Red har samtidig offentliggjort en liste over de problemer, der nu er fortid. Listen viser både, at de arbejder hårdt for at minimere mængden af fejl, men den afslører så sandelig også, hvor slemt det står til i 'Cyberpunk 2077'.

Hvis ikke produktet havde været så sløjt fra dag et, hvilket blandt andet fik Sony til at fjerne spillet fra Playstation Store, skulle man jo nærmest tro, det var satire. Og man forstår de spillere, der ikke behøver en juleklipning i år.

Efter chok: ALLE kan få pengene tilbage

Her får du listen over alle de generelle rettelser, som følger med Hotfix 1.05:

ÆNDRINGERNE I HOTFIX 1.05 Jackie forsvinder ikke længere i missionerne 'The Pickup' eller 'The Heist'.

Spillere forhindres ikke længere i at lande helikopteren i missionen 'Love like Fire'.

Takemura ringer nu som planlagt i 'Play it Safe'.

Man kan ikke længere igangsætte den samme dialog to gange i 'Big in Japan'.

Delamain dukker ikke længere op med bunden i vejret mod slutningen af 'Don't Lose Your Mind'.

Saul når nu korrekt hen til varevognen i 'Riders on the Storm'.

Hurtigrejse før mødet med Tyger Claws ødelægger ikke længere dit fremskridt 'I Fought the Law'.

Dit fremskridt bliver nu ikke længere blokeret i 'Ghost Town', hvis du genindlæser en autosave foretaget lige efter Raffen Sivas ankomst.

Du kan nu stadig modtage opkald og beskeder, selv om du har fejlet 'Happy Together' i en nærkamp.

Elizabeth Peralez stopper med at være alt for insisterende med hendes opkald, når hendes jobtilbud bliver afvist.

Scenen med Misty og Jackie starter nu som den skal, når du forlader Viktors klinik.

Wakakos dialog bliver ikke længere blokeret, når du har gennemført 'Search and Destroy'.

Hvis du går væk fra Stefan i 'Sweet Dreams' vil du stadig modtage opkald fra andre karakterer.

Det skulle nu være muligt at interagere fuldt ud med Bricks detonator.

Elevatordøre åbner nu korrekt i 'The Heist'.

Saul forlader nu korrekt bilerne i 'Riders on the Storm'.

Problemet med, at man ikke kunne modtage nye opkald og og beskeder, hvis man løb for langt væk fra Frank i 'War Pigs', er fixet.

Jackie forlader nu korrekt fabrikken i 'The Pickup' efter nærkampen er overstået.

Problemet med, at Militech-forstærkninger ikke dukkede op, hvis de kørte for hurtigt gennem porten, er fixet.

Det skaber ikke længere problemer for dit fremskridt, hvis du hopper i tid på klubben i 'Violence'.

Der er ikke længere problemer med at begynde 'Gig: Getting Warmer...'.

Du kan nu stadig modtage nye opkald og beskeder, selv om du forlader 'Pyramid Song' halvvejs inde i missionen.

Problemet med, at Delamains hukommelse kunne være ødelagt, før du besluttede, om du ville ødelægge den i 'Don't Lose Your Mind', er løst.

Problemet med, at Delamain enten ikke dukkede op eller ikke foretog sig noget foran baren Afterlife i 'The Heist', er løst.

Du kan nu rent faktisk gøre det, du bliver bedt om i 'The Ripperdoc', uden spillet går i stå.

Det er nu rent faktisk muligt at tale med udsmideren foran Lizzie's bar i 'The Information'.

Der er nu tilføjet en beskrivelse af 'Don't Lose Your Mind' i din journal.

Problemet med, at du ikke kunne gemme, foretage en hurtigrejse og snakke med andre karakterer, hvis du genindlæste et spil under et aktivt opkald med Frank i 'War Pigs', er løst.

Problemet med, at Panam ikke ringer angående andre problemer før efter afslutningen på 'I'll Fly Away', er løst.

Dum Dum følger ikke længere efter V efter afslutningen på 'The Pickup'. Kilde: CD Projekt Red Vis mere Luk

Hotfix 1.05 indeholder også flere ændringer specifikt til enten konsol- eller pc-versionen af Cyberpunk 2077'. Du kan se dem alle her.

Og så kan du være helt sikker på, at der kommer flere opdateringer i fremtiden. Hotfix 1.05 fixer ikke alle problemerne.

'Grinagtige fejl': Får opdatering på 43 gigabyte