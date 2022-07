Lottospillere flokkes til heldig kiosk

I Californien i USA ligger 'verdens heldigste 7Eleven', hvis man tror det skilt, der hænger over disken.

Godt nok er chancen lille for at vinde 1 milliard dollars - hvilket svarer til knap 7,5 milliarder kroner - i den kommende lottorunde fredag:

Chancen er én til 300 millioner.

Det stopper dog ikke håbefulde spillefugle i at flokkes til en lille kiosk i Chino Hills.

Liz Evans er en af de håbefulde kunder, der har taget turen til kiosken i Chino Hills i den amerkanske delstat Californien. Her er 1 milliard dollars på højkant. Det svarer til knap 7,5 milliarder kroner. Foto: Ringo Chiu/Ritzau Scanpix

Det er nemlig det sted, som for seks år siden solgte kuponen, der udløste den hidtil største gevinst i amerikansk lotterihistorie.

Nu er der igen en ekstraordinær stor præmiesum på én milliard dollars på højkant. Det har fået folk til at stå i kø uden for kiosken.

- Det her er den heldige kiosk, så jeg håber, den også vil bringe mig held, siger Vish Josai, som er en af kunderne.

I januar 2016 måtte vinderen dele en førstepræmie på 1,6 milliarder dollars med to andre, der også havde ramt de seks vindertal.

Køen er lang til at få fingrene i en lottokupon fra 'den heldige kiosk' i den amerikanske delstat Californien. Fredag er der 1 milliard dollars på højkant. Det svarer til knap 7,5 milliarder kroner. Foto: Ringo Chiu/Ritzau Scanpix

For butiksejeren Balbir Atwal var det et vendepunkt.

- Hver gang gevinsten er stor, kommer en masse af naboerne forbi, siger han.

Og det er ikke kun naboerne. Folk kommer valfartende langvejs fra, for eksempel fra Las Vegas, fortæller Atwal.

Når det sker, køber kunderne typisk også andre ting i den lille butik.

Her hænger der et lille digitalt skilt, der viser størrelsen på den næste mulige gevinst. Lige nu er der dog ikke cifre nok til at vise beløbet korrekt.

'999 millioner' står der.

Også en ejer af en stor fastfoodkæde håber at få del i den gigantiske præmie og har købt 50.000 lottokuponer til sine medarbejde.

