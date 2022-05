Lukker og slukker: - Det er trist

Formanden for De Brune Riddere begræder restaurant-lukning, men forsikrer, at der er et liv efter Grisen

Grillbaren Grisen lukker og slukker 30. juni, hvorefter det endegyldigt er slut med at smage landets bedste bøfsandwich anno 2015 og 2016.

- Det er trist, absolut, absolut. Det er noget historie, der forsvinder, men pladsen i historiebøgerne er sikret.

- Men det er selvfølgelig synd, at ingen længere kan smage den bøfsandwich, Grisen vandt med, siger Lasse H. Görlitz, der er formand for De Brune Riddere, som hvert år siden 2012 har kåret Danmarks bedste bøfsandwich.

Grisen, som åbnede i København i 2015, er den første vinder af bøfsandwich-konkurrencen, som drejer nøglen om.

- Da de åbnede, var de med til at lægge et nyt niveau for, hvad man kunne servere i sådan en grillbar, og de have et meget forfriskende udtryk. Al den her mormorromantik gjorde, at man følte, man sad i en dagligstue. Det, syntes jeg, var rigtig hyggeligt, og det er det sådan set stadig.

Siden Grisen strøg til tops to år i streg, har de ikke været at finde i top tre, når den endelige vinder er blevet kåret.

- Min påstand vil være, at det produkt, de vandt med, er stort set det samme, som det de serverer i dag.

- Og det er en fin bøfsandwich, men i mellemtiden har resten af feltet bare rykket sig helt vildt. Hos Panorama i Silkeborg, der har vundet de sidste to år, er alt jo hjemmelavet. De har kokke, der står og laver alt, og det er klart, at det er svært at hamle op med i en grillbar, siger Lasse H. Görlitz.

Selv gæster fra Jylland spærrede øjnene op, når der blev serveret mad på Grisen. Foto: Peter Roelsgaard

Et liv efter

Som formand for De Brune Riddere er han selvfølgelig af den overbevisning, at en bøfsandwich skal serveres med brun sovs. En kulinarisk konstellation, der generelt har det svært i landets hovedstad.

Men Lasse H. Görlitz forsikrer, at der også er et liv efter Grisen for københavnske fans af kultklassikeren.

Blandt andet har den forholdsvis nyåbnede restaurant Capa på Rådhuspladsen en lovende udgave på frokostkortet.

- Som vores kollegaer hos Michelinguiden anmelder vi kun de bedste, så alt skramlen kan få lov at dø i fred. Capa er endnu ikke anmeldt, men det bliver den, lover han.

Grisens ejer, Katrine Izolde Hjorth, meldte mandag formiddag ud på Facebook, at grillbaren lukker 30. juni. Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra hende.

Katrine Izolde Hjorth åbnede restauranten på Fredensgade med sin daværende kæreste, kendis-kokken Umut Sakarya, som dog - med egne ord - blev fyret, da parret gik fra hinanden.