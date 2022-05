Luksuriøst sommerhus er landets dyreste

I løbet af 2022 er der kommer flere ferieboliger til salg med prisskilte, der bevæger sig i absolut øverste luftlag; over 20 millioner kroner. Og nu har et nyudbudt luksusfritidshus sågar slået alle konkurrenterne af pinden.

Med en udbudspris, der næsten rammer 30 millioner kroner, sætter sommerhuset sig nemlig trygt på toppen som landets dyreste fritidsbolig til salg netop nu.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den eksklusive feriebolig ligger - måske ikke så overraskende - i den populære nordsjællandske ferieby Hornbæk godt og vel 100 meter fra stranden, men hvis man er mere til pool end hav, kan man dyppe tæerne i den opvarmede svømmepøl, der følger med sommerhuset.

Indenfor i den istandsatte feriebolig er der 225 kvadratmeter bolig, der blandt andet går til et stort køkken-alrum og i alt seks værelser. Udenfor er der - ifølge salgsmaterialet fra liebhavermægleren Brix Westergaard - en stor sydvendt terrasse, et spaområde med overdækket badekar og to brusere.

Prisen for at overtage nøglerne til hele molevitten på den eftertragtede adresse lyder på 29,5 millioner kroner.

Område for prisrekorder

Kystvej i Hornbæk er lig med nogle af landets absolut højeste salgspriser på sommerhusmarkedet, og det er da også her, at en af landets dyreste sommerhushandler sidste år fandt sted:

I maj blev der nemlig solgt et 472 kvadratmeter stort sommerhus længere nede ad vejen for 40 millioner kroner - en handel, der ifølge Boliga.dk på det tidspunkt var den dyreste nogensinde.

Den prisrekord blev dog slået senere på året, hvor en feriebolig helt ned til vandet på Østerled i Tisvildeleje blev købt for 44.075.000 kroner.

Selvom den nyudbudte feriebolig på Kystvej altså ikke kæmper om den historiske prisrekord, kan det meget vel blive årets dyreste handel, hvis den bliver solgt til et beløb nær udbudsprisen.

Den dyreste tinglyste handel, der indtil videre kan kalde sig 2022s dyreste, er nemlig et sommerhus på Hyrdebakken i Tisvildeleje, der indbragte 21,5 millioner kroner.

Se landets dyreste sommerhus til salg her.