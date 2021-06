Lynhurtig handel: Dansk ø solgt for stort millionbeløb

Ofte får de mere specielle udbud, som rammer boligmarkedet; dyre huse eller noget så usædvanligt som en privat ø - lov til at ligge en god rum tid til salg, før den rigtige køber bliver fundet.

Det skulle dog ikke vise sig at være tilfældet for Langø udenfor Langelands kyst, som kom til salg tidligere på måneden. Øen er nemlig allerede solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Dermed skulle der ikke mere end godt og vel to uger på det offentlige marked til, før øen havde fået nye ejere.

Det bekræfter ejendomsmægler Pernille Sams fra ejendomsmæglerfirmaet Pernille Sams:

- Der var stor efterspørgsel efter Langø, fordi det er et vidunderligt, personligt sted med stilhed og skønhed, siger hun til Boliga.dk.

Mange hektar

De nye købere kan se frem til at overtage den otte hektar store ø i Det Sydfynske Øhav efter en handel, hvor der ikke har været meget at forhandle om.

Udbudsprisen for øen lød nemlig på ti millioner kroner, og det var også lige præcis det, som de nye ejere endte med at give for den. Det bekræfter Pernille Sams over for Boliga.dk.

Udover selve den private ø fulgte der også en landejendom fra 1894 med 154 kvadratmeter bolig, en stald og en lade med i handlen - og så bliver det altså ikke en gang nødvendigt for Ø-ejerne at investere i en båd: Måske mod forventning kan man nemlig arrivere tørskoet til Langø, der er forbundet til Langeland med en dæmning.

Se Langø her.