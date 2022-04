Må give op: Panda-parring aflyst

Tredje gang bliver ikke lykkens gang for pandaerne i København Zoo.

Det bliver nemlig ikke til en parring mellem de to pandaer Xing Er og Mao Sun, selv om man har valgt at lade dem gå sammen lidt endnu.

Det fortæller Mads Bertelsen, der er dyrlæge og zoologisk direktør i Zoo.

København Zoo havde ellers som noget nyt spredt fremmed panda-urin på hanpandaen Xing Ers område for at vække hans interesse.

Derudover havde man valgt at vente med at sætte pandaerne sammen, til hunpandaen Mao Sun var længere inde i sin brunst.

Pandaer er notorisk svære at få til at parre sig. Vinduet for en parring er på kun en lille håndfuld dage om året, når dagene begynder at blive mere solrige.

