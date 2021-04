Mamma Mia: Trump i pizza-brøler

Som en af sine sidste handlinger i Det Hvide Hus indførte den nu tidligere amerikanske præsident Donald Trump sanktioner mod en pizzeria-ejer i Verona.

Alessandro Bazzoni opdagede, han var blevet sortlistet under et besøg i sin bank 19. januar - dagen før Joe Biden blev indsat.

- Da jeg hørte, mine nuværende konti var blevet blokeret, troede jeg, det var en joke.

- Det er i forvejen vanskelige tider for os restaurantejere. Det sidste, jeg havde brug for, var at få mine konti blokeret, siger Alessandro Bazzoni til Corriere del Veneto ifølge The Guardian.

Den 45-årige pizza-ekvilibrist og ejer af Dolce Gusto Restorante e Pizzeria kan dog ånde lettet op igen, da det hele bundede i en misforståelse.

Trump gik allerede i 2019 i flæsket på det statsejede olieselskab Petroleos de Venezuela for at få landets præsident Nicolás Maduro til at træde tilbage, da USA anklager ham for blandt andet korruption og brud på menneskerettigheder. I januar udvidede Trump så sanktionerne ved at gå efter en række virksomheder og enkeltpersoner i olieindustrien.

En af enkeltpersonerne hed ... Alessandro Bazzoni.

Uskyldige pizza-Bazzoni fra Verona klarede selv problemerne ved at indtaste oplysninger på en amerikansk myndighedshjemmeside.

- De undskyldte ikke, men det er ikke et problem. Det vigtige er, at de fjernede mit navn fra listen, siger Alessandro Bazzoni.

Også SeriGraphicLab, der beskæftiger sig med grafisk design og ejes af Alessandro Bazzoni fra Sardinien, blev ramt af sanktioner. Også dette firma er nu fjernet fra USA's sorte liste.

