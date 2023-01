McDonald's ændrer i klassiker

Der er ikke gode nyheder til alle dem, som elsker kyllingestykker fra McDonald's.

For de 20 nuggets, der plejer at være i Team Boxen, bliver nu skåret ned til 18. Dermed bliver der fjernet to kyllingestykker fra klassikeren.

Det oplyser fastfoodkoncernens danske afdeling til Se og Hør.

Til Ekstra Bladet fortæller Fannie Pramming, der er kommunikationschef hos McDonald's Danmark, at ændringen blandt andet skyldes stigende råvarepriser.

'Det danske hovedkontor evaluerer løbende produkterne på baggrund af en lang række parametre. At vi har valgt at nedjustere med to Chicken McNuggets skyldes ikke mindst stigende råvarepriser', lyder ordene fra Fannie Pramming.

- Bliver prisen den samme?

'McDonald’s Danmarks hovedkontor bestemmer ikke produktpriserne, men kommer med anbefalinger, som restauranterne kan prissætte produkterne på baggrund af. Derfor kan prisen også variere fra restaurant til restaurant.

Annonce:

Dyrere cheeseburger

I april 2022 kunne McDonald's melde, at kædens famøse cheeseburger steg fra 10 til 12 kroner. Der var tale om en stigning, der ikke var set i 20 år.

- Fra 5. april (2022, red.) sætter franchisetagerne priserne op, og der, hvor gæsterne formentlig vil mærke det, bliver ved cheeseburgeren.

- Prisen på cheeseburgeren har været kunstigt lav i over 20 år, og nu giver vi så mulighed for at sætte den op til 12 kroner, fortalte Mads Jensen, kommunikationschef ved McDonald's, til Ekstra Bladet på daværende tidspunkt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------