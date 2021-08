McFlurry-fiasko udløser iskold krig

Smilene er stivnet hos producenten af softicemaskinerne hos 14.000 McDonald's-restauranter i USA.

Taylor både producerer og har monopol på reparationer, hvilket er en så besværlig sag, at franchisetagere er tvunget til at tilkalde en certificeret Taylor-reparatør, hver gang maskinen brænder sammen.

Og det sker ikke sjældent.

Selv McDonald's har gjort grin med problemet på Twitter:

Og et kig på hjemmesiden McBroke viser, at 13 procent af alle McDonald's-restauranter i USA lige nu ikke kan levere softice.

Det skal nævnes, at det også kan skyldes rengøring, men tendensen er klar.

Reparationer er Big Business, hvilket fik tech-virksomheden Kytch til at opfinde et diagnosticerings-værktøj, der kan hjælpe McDonald's-arbejdere med selv at finde fejlen og reparere softicemaskinen.

Det kan Taylor dog ikke se det skide smarte i, så nu det iskolde McFlurry-drama endt i retten, skriver tech-sitet Motherboard.

Stemningen er iskold blandt to virksomheder, der er involveret i produktion og reparation af softicemaskinerne hos McDonald's. Foto: Michael Clevenger / Ritzau Scanpix

Skræmmekampagne

Ifølge anklageskriftet kører Taylor en skræmmekampagne, hvor de kalder Kytch-værktøjet for 'farligt' og forsøger at få franchistagere til at droppe det.

Taylor skulle nu også være i gang med at udvikle sit eget værktøj med viden indsamlet fra Kytch. Det har senest fået en dommer til at indføre forbud mod at Taylor bruger den indsamlede viden, og softicemaskineproducenten har 24 timer til at levere værktøjerne tilbage.

- Disse folk har gjort et virkeligt effektivt arbejde med at skræmme alle vores kunder og investorer, så vi håber, at offentligheden vil støtte vores sag for retfærdighed, retten til reparation og menneskelighed, siger medstifter af Kytch Jeremy O'Sullivan til Motherboard.

Ifølge retsdokumentet erkender Taylor, at de har kigget nærmere på Kytch-produktet blandt andet for at sikre sig, at det ikke medførte funktionsfejl i softicemaskinen. Taylor afviser, at de skulle have tømt det for forretningshemmeligheder.

Retten til reparation

Retten til reparation er generelt et varmt emne i USA i øjeblikket, hvor store virksomheder beskyldes for at skabe monopol på reparationer til ulempe for forbrugerne.

Det fik i juli præsident Joe Biden til at udstede et dekret rettet mod 'mobiltelefonproducenter og andre, der blokerer for uafhængige værksteder' og begrænser tredjeparts-reparationer, 'hvilket gør reparationer mere kostbare og tidskrævende, f.eks. ved at begrænse distributionen af reservedele, diagnostik og værktøjer'.

Biden opfordrer det uafhængige regeringsorgan Federal Trade Commission til at udstede regler, der fjerner konkurrenceforvridende restriktioner, som begrænser brugen af selvstændige værksteder og gør-det-selv-reparationer.

USA's præsident Joe Biden har indledt kampen mod de monopollignende tilstande indenfor reparationer. Foto: Ringo H.W. Chiu / Ritzau Scanpix

Hos Kytch håber de på snart at være tilbage i varmen.

- Vi har stadig nogle dedikerede kunder, som er blevet hos os. Det er dog få sammenlignet med det antal vi havde, før McDonald's og Taylor kaldte vores produkt farligt', siger Jeremy O'Sullivan til Motherboard.

Også igennem sine 40 år i Danmark har McDonald's til tider været i strid modvind. I 1997 blev de ramt af McMøgsagen over dem alle (+).