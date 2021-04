McMesterkok gør det igen

Michelin-kokken Paul Cunningham har fået pip og udviklet en kyllingeburger for McDonald's. Burgeren består af citronmayo med jalapenos, citronglaze, forårsløg, salat, briochebolle og en sprødpaneret bøf af kyllingelår. Navnet er Homestyle Sticky Lemon Chicken.

- Forårsløg og citron! Hvad foregår der?

- Der foregår det, at vi fortsætter vores samarbejde med Paul Cunningham. Hans ønske var at lave en burger, der smagte af forår. Det er ham, der har valgt, at der skulle citron og friskhed ind over. Men vi er gået efter den bedste smag, så det bliver spændende at se, hvordan danskerne tager imod den, siger Marie Hürdum, marketingdirektør hos McDonald's, til Ekstra Bladet.

Bestilt rigeligt

Det var også Paul Cunningham, der udviklede Homestyle Bearnaise-burgeren, som blev lanceret i januar. Godt en uge senere måtte McDonald's melde alt udsolgt. Det kommer ikke til at ske igen.

- Vi har bestilt et meget, meget stort lager af varer, så jeg kan godt garantere, at vi ikke kommer til at melde udsolgt denne gang, lover Marie Hürdum.

Fed burger rykker tættere på

Den nye Homestyle Sticky Lemon Chicken lander i frituren på tirsdag, 13. april. Prisen bliver 60 kroner - det samme som for bearnaise-udgaven og dermed fem kroner mere end for de øvrige Homestyles.

- Baggrunden for prisen, som er i den højere ende i forhold til vores andre produkter, er, at den indeholder unikke ingredienser, som vi ikke deler med andre lande. Det er kun i Danmark, at du kan smage eksempelvis Pauls lemonmayo, så der er ikke så meget volume bag, som når når vi deler ingredienser med andre, siger Marie Hürdum.

Glæder sig

Paul Cunningham har ikke haft mulighed for at tale med Ekstra Bladet, men via McDonald's udtaler han:

- Jeg glæder mig til round two og se, hvordan danskerne tager imod den. Det har igen været sjovt og udfordrende at udvikle inden for de helt specifikke rammer, som er nødvendige for, at McDonald’s kan servere maden hurtigt. Denne gang er jeg særligt stolt af, at jeg kan være med til at introducere et nyt stykke kvalitetskylling til de mange danske gæster.

Homestyle Sticky Lemon Chicken-kampagnen løber indtil 28. juni.

