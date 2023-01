McUnåde: Tager voldsdømt koks burger af menuen

McDonald's stopper øjeblikkeligt samarbejdet med manden bag deres seneste Homestyle-serie, Per Thøstesen, efter at Østre Landsret tirsdag stadfæstede hans voldsdom fra Københavns Byret

Fodboldlandsholdets tidligere kok gennem 20 år, Per Thøstesen, der i december meddelte, at han stopper på posten, er tirsdag eftermiddag blevet dømt for vold i Østre Landsret.

Landsretten stadfæstede en tidligere dom fra Københavns Byret.

Det betyder, at Per Thøstesten er dømt til 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold efter straffelovens paragraf 244.

Ifølge retten har kendiskokken to gange slået en taxachauffør på Trianglen på Østerbro i København med flad hånd 25. februar 2021, så chaufføren mistede sine tandproteser.

Det får nu store konsekvenser for hans engagement med burgerkæden McDonald's, der i nyere tid er kendt for deres samarbejde med prominente kokke, som har leveret opskrifter til burgere i det såkaldte Homestyle-univers - heriblandt Henrik Jyrk, Paul Cunningham og altså også Per Thøstesen.

Samarbejdet med ham afbrydes således med det samme.

'McDonald's er en familierestaurant, og vi tolererer selvfølgelig ikke vold. Derfor har vi også truffet beslutning om at stoppe salget af Per Thøstesens burger og afbryde det igangværende samarbejde', skriver kommunikationschef Fannie Pramming til Ekstra Bladet i et sms-svar.

Øjeblikkelig virkning

I sommeren 2022 lancerede man sammen med Per Thøstesen burgeren Homestyle Smokey Cheese, og siden afløstes den af endnu en Thøstesen-burger på menukortet - Homestyle Chicken Hot Curry.

Det er altså nu slut med sidstnævnte.

'Restauranterne får her til aften besked om, at den (burgeren, red.) skal tages af menuen', supplerer kommunikationschefen, da vi spørger, om samarbejdets ophør er med øjeblikkelig virkning.

Per Thøstesens seneste Homestyle-burger stod i forvejen til at ryge af menukortet 16. januar, da den type burgere altid kun tilbydes i en begrænset periode.

Men et eventuelt fortsat samarbejde om flere burgere fra hans hånd er altså nu med andre ord stendødt.

Noget tyder da også på, at McDonald's straks har reageret. Tidligere tirsdag lå tv-reklamen med Per Thøstesen fra McDonald's online på f.eks. YouTube, men den er nu pludselig ikke længere tilgængelig.

Ekstra Bladet har tidligere i dag rakt ud til Per Thøstesen om voldssagen både privat og via hans restaurant Bistro Boheme, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra kokken.