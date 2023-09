Medie: Kriminelle udnytter Spotify til hvidvask

Svenska Dagbladet har talt med flere kriminelle kilder og en politimand, som påstår, at kriminelle benytter streamingtjenesten til at hvidvaske f.eks. narkopenge. Spotify selv 'har ingen beviser'

Spotify lyder som en noget besynderlig platform at benytte til hvidvask af penge eller til at tjene penge på lyssky vis.

Ifølge svensk medie er det dog netop, hvad kriminelle netværk i nogle tilfælde gør i Sverige.

Ja, faktisk bruger de, ifølge Svenske Dagbladet, Spotify som en regulær hæveautomat.

Spotify selv afviser og fortæller, at de ikke har beviser på, at det skulle foregå.

Det skriver svenske Aftonbladet, som henviser til en undersøgelse og stor artikel, som Svenska Dagbladet har lavet.

- Vi har betalt folk, der gjorde det her for os systematisk, siger en kriminel til avisen.

Tendensen bekræftes af en politibetjent, 'Johan', som af hensyn til sit job ønsker at være anonym.

Han og kollegaerne i Politiets Nationale Operative Afdeling i Sverige arbejder med at se mønstre og kortlægge pengestrømme indenfor det kriminelle miljø, lyder det.

Annonce:

- Spotify er blevet en hæveautomat for dem. Der er en direkte forbindelse til banderne og derfor også til den dødelige vold, siger han til Svenska Dagbladet, som også har talt med fire kilder fra det kriminelle miljø, der uafhængigt af hinanden fortæller, at der bestemt foregår hvidvask via Spotify.

Køber bitcoins

En af dem bliver kaldt for Ismet, og han fortæller, at han har hvidvasket penge gennem Spotify siden 2019. Det sker dog, ifølge ham, kun når der er tale om høje beløb, der skal hvidvaskes. Millioner, eksempelvis.

Men hvordan går det mon til?

Opskriften er som følger.

Først bruger kriminelle bander udbyttet fra kriminalitet til at købe bitcoins på nettet.

Derpå bruges kryptovalutaen til at købe 'falske aflytninger' af sange lavet af rappere, der er i kontakt med den kriminelle underverden.

Det sker via såkaldte Telegram-bots, der går ind og agerer mennesker og sørger for, at det ser ud som om, at en given sang har fået en afspilning, selvom den reelt ikke har.

Ingen beviser

Afspilninger er der penge i.

Annonce:

De førnævnte bande-rappere opretter derfor deres egne pladeselskaber, som indtægterne fra Spotify ryger ind i - og vupti, pengene, der oprindeligt kom fra kriminalitet og blev brugt på krypyovaluta, kommer ud i den anden ende hvidvasket og muligvis mangedoblet.

Svenska Dagbladet noterer sig, at en million afspilninger genererer omkring 30.000-60.000 svenske kroner før skat.

Spotify har ikke ønsket at lade sig interviewe af Svenska Dagbladet, men har svaret på mail via nordisk kommunikationschef, Monica Engquist.

Hun skriver, at de ingen beviser har for, at der foregår hvidvask på tjenesten, og at man samtidig har systemer, der kan registrere afvigelser i lyttemønstre og dermed bør kunne detektere, hvis nogen forsøger at skabe kunstige streams.