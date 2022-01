Microsoft køber spilgigant for kæmpe milliardbeløb

It-selskabet Microsoft har indgået en aftale om at købe spilgiganten Activision Blizzard.

Handlen løber op i et beløb på 68,7 milliarder dollar. Det svarer til cirka 450 milliarder kroner.

Det oplyser Microsoft tirsdag.

Blizzard Activision står bag spilhits som 'World of Warcraft' og 'Call of Duty'.

- Gaming er i dag den mest dynamiske og spændende kategori inden for underholdning på tværs af alle platforme og vil spille en nøglerolle i udviklingen af metavers-platformen, siger Microsoft-chef Satya Nadella i en meddelelse.

Efterspørgslen på videospil er steget betydeligt under pandemien, hvor de har underholdt forbrugere, som i højere grad har måttet blive hjemme.

Microsoft står bag spilkonsollen Xbox.

Opkøbet kan give Xbox et boost i kampen om kunderne over for konkurrenten Sonys Playstation. Playstation har i årevis haft en mere jævn strøm af spil, som har været eksklusive for konsollen.

Hårde anklager

Activision Blizzard, som også står bag det populære mobilspil 'Candy Crush', har været i strid modvind over de seneste måneder.

Ansatte har protesteret og sagt op. Samtidig er selskabet ramt af et søgsmål, hvor det beskyldes for giftigt arbejdsmiljø og sexchikane af kvinder.

Knap hver femte af selskabets 9500 ansatte har underskrevet en erklæring, hvor de beder administrerende direktør Bobby Kotick om at trække sig.

Ifølge meddelelsen tirsdag er planen imidlertid, at Bobby Kotick skal fortsætte som direktør efter opkøbet.

Activision Blizzard er hårdt ramt af anklagerne om dårligt arbejdsmiljø.

Selskabets aktier er faldet med mere end 37 procent efter at have ramt et rekordhøjt niveau sidste år.

Selskabet vil efter opkøbet skulle referere til Phil Spencer, som er administrerende direktør i Microsoft Gaming.

Overtagelsen af Activision Blizzard ventes gennemført i løbet af næste år.

Med købet vil Microsoft blive det tredjestørste gamingselskab i verden målt på omsætning. Selskaberne, der er større, er Tencent og Sony.