Milliard-arving køber årets dyreste villa

Selvom vi nærmer os en del af året, der traditionelt set ikke har ret meget fart på, står boligmarkedet langtfra stille - og særligt helt i toppen bliver der rykket rundt.

Nu - bare en uge efter årsrekorden for Danmarks dyreste hushandel for nylig blev sat med en pris på 61 millioner kroner - er der allerede sat rekord igen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den nye spiller på banen - en gigantisk villa i Hellerup - vipper sin forgænger af pinden med en svimlende salgspris på 62 millioner kroner. Det viser det netop tinglyste skøde.

Dermed er pladsen som 2021s hidtil dyreste hushandel givet videre med et beskedent forspring ned til andenpladsen og de 61,15 millioner kroner, som en 500 kvadratmeter stor Frederiksberg-villa blev solgt for tidligere på måneden.*

For det lidt højere beløb i Hellerup overtager den nye ejer nøglen til en pragtvilla på over 1000 kvadratmeter med fire etager, tre balkoner og et kobbertårn, som tidligere har været brugt til erhverv. Villaen ligger på en stor grund ikke langt fra Tuborg Havn i det mondæne liebhaverområde i udkanten af København.

Den nye højdespringer i Hellerup var til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Elbæks Ejendomsmægler, der solgte liebhavervillaen uden om det offentlige boligmarked.

Landets rigeste familier

Køberen, som ikke havde brug for særlig lang betænkningstid før det store køb, er ifølge Boliga.dks oplysninger milliard-arvingen Louise Find fra en af landets rigeste familier.

Den 29-årige iværksætter er barnebarn af stifterne bag medicovirksomheden Coloplast og er bestemt ikke ukendt på det dyre danske liebhavermarked:

Tilbage i 2016 købte hun - længere nede ad samme vej - en 356 kvadratmeter stor villa for 23 millioner kroner af grevinde Alexandra, som boede i huset i mere end et årti.

Det er ikke nødvendigvis overraskende, at det netop er i Hellerup, at prisrekorden for årets villahandler er slået. Postdistriktet ligger nemlig i top fem over landets dyreste kvadratmeterpriser.

Ifølge Boliga.dks salgsdata er handlen dog langt fra at slå landets samlede rekord for hussalg - den blev nemlig sat sidste år, hvor en villa i nabobyen Vedbæk gik for svimlende 150 millioner kroner - og altså den højeste pris nogensinde.