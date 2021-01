Mirakuløs redning: Kat fanget 11 dage på lufthavns-loft

Den seksårige kat Muji stak af fra sin ejer på vej om bord på et fly

Hvad der skulle have været en glædelig begivenhed for den amerikanske kvinde Taylor Le og hendes seksårige kat Muji, endte i stedet som noget nær et mareridt.

Det skriver New York Post.

Juleaften skulle de to flytte fra New York til Orange County i Californien, og derfor tjekkede de ind i lufthavnen. Under sikkerhedstjekket blev den 43-årige amerikaner bedt om at tage Muji ud af det transportbur, hun havde den med i.

Hun protesterede, fordi hun mente, den ville blive bange, men der var ikke noget at gøre.

Og ganske rigtigt. Som Taylor Le havde forudset, gik Muji i panik og flygtede i vild fart. Den kravlede op på nogle platforme og forsvandt ind på en afsats ved loftet.

Fundet af sporhund

Taylor Le måtte fortsætte sin rejse uden sin kat, men hun gav ikke op. Et opslag på Facebook fik hende i kontakt med den frivillige gruppe 'Queens Lost & Found Pets', som straks besluttede at hjælpe.

Gruppen arrangerede, at en sporhund blev sendt til lufthavnen for at finde Muji, og den fik færten af katten, som stadig gemte sig på loftet.

Endelig efter 11 dage kunne Taylor Le tage et fly tilbage til New York, hvor hun blev genforenet med sin kat, som nu var indlagt på et dyrehospital.

- Jeg begyndte at græde. Det var et mirakel, fortæller hun til New York Post.

Lørdag gik turen igen mod Californien, og denne gang ville hun insistere på en privat screening, understreger hun over for mediet.