Misforstod bollereklame

'Smarte' biler med intelligent hastighedsassistent kunne ikke kende forskel på hastighedstavle og reklame for bagværk

Det gik helt i kage, da den norske udgave af Vejdirektoratet for nylig testede fire forskellige bilmodeller med indbygget hastighedsassistent (ISA).

ISA er et system, som, ved hjælp af kortdata og kameraer, læser hastighedstavler, når du kører, og dermed kan hjælpe dig med at overholde fartgrænsen. En funktion, der bliver et krav i alle nye typegodkendelser i Norge fra næste år - og i alle nyregistrerede biler fra 2024.

Men systemet er stadig ikke helt problemfrit. Det måtte Statens vegvesen sande, da de testede systemet sammen med flere norske bilimportører.

Det' ren kagemand

Flere af dem kunne eksempelvis ikke kende forskel på en hastighedstavle og en reklame med et slagtilbud for friskbagte boller til 10 kroner.

- Nogle af bilerne i forsøget troede, at fartgrænsen forbi reklameskiltet for bagværk var 10 km/t. Her læste kameraet på bilen 10-tallet i reklamen og tolkede det som en hastighedstavle, selv om 10 km/t ikke er en gyldig fartgrænse på offentlig vej i Norge, udtaler Alexander Svindseth, projektleder i Statens vegvesen, i en pressemeddelelse.

Når biler fejltolker hastigheden langs vejen, kan der opstå farlige situationer i trafikken, vurderer Statens vegvesen.

- Vi ser frem til å få analyseret data fra forsøget og se på tiltag, der kan forbedre ISA, udtaler Alexander Svindseth.