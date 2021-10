Modefirma i modvind: Raser over halskæder

Givenchy er udsat for en shitstorm efter at have sendt modeller iført halskæder udformet som løkker på catwalken

Smykker må gerne vække opsigt - ikke mindst under et modeshow.

Det gjorde de halskæder, en række af modehuset Givenchys modeller var iført, da de søndag var på catwalken under den parisiske modeuge, da også.

Bare ikke på den gode måde.

Faktisk er firmaet kommet i strid modvind, ikke mindst på de sociale medier, på grund af halskæderne, der er udformet som en løkke på et reb.

Tre modeller bar det kontroversielle smykke, der blev vist i både en guld- og en sølvversion og som er en del af Givenchys forårs- og sommerkollektion 2022, skriver BBC.

Med denne halskæde har modebranchen fået en ny 'løkke-gate'. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Og at bruge løkker som en del af modebilledet er ikke 'løkken'. Således vakte det så stor harme, at britiske Burberry i 2019 lancerede en hættetrøje, hvor hættens snore endte i en løkke, at firmaet efterfølgende trak den tilbage og var ude at undskylde.

Blandt kritikkerne dengang var en af modehusets egne modeller, Liz Kennedy, der i et langt opslag på Instagram blandt andet skrev: 'Selvmord er ikke mode.'

- Man skulle tro, branchen havde lært ikke at lægge noget, der ligner løkker, om en models hals, lyder det blandt andet nu på Instagram med henvisning til netop 'Burberry-gate'.

Også på Twitter bliver der raset over Givenchy:

'Givenchy viser en 'løkke-halskæde på sit show under den parisiske modeuge. Jeg gætter på, at et hagekors eller en model, der bærer en pistol eller er iført en hvid hætte, ville være alt for kantet,' skriver en bruger ved navn Mike Sington.