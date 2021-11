Mor genforenes med forsvunden baby

En et-årig amerikansk dreng er blevet fundet i god behold, efter han forsvandt i 36 timer i byen Georgia.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt People.

Ifølge moderen, Deonna Bray, blev sønnen Blaise taget onsdag morgen lokal tid, da familiens bil blev stjålet på en parkeringsplads ikke langt fra deres hjem, mens forældreparret var ved at bære indkøbsvarer ind i hjemmet.

Sent onsdag fandt politiet så frem til den stjålne bil, men sønnen var der ikke.

- Jeg har aldrig været væk fra ham, hvor jeg ikke vidste, hvor han var. Jeg er ulykkelig. Aflevér ham tilbage så hurtigt og sikkert som muligt, sagde moderen onsdag til ABC.

Efter halvandet døgn blev hendes bønner hørt.

Torsdag opdagede en kvinde drengen i hendes indkørsel og tog ham med ind i sit hjem og kontaktede politiet. Kvinden vidste ikke, hvordan han var endt i bilen.

Drengen blev fundet under to kilometer væk fra familiens hjem, og efter et sundshedstjek på hospitalet kunne forældrene tage deres lille søn med hjem.

- Jeg brød med det samme ud i tårer. Et sus af lykke. Jeg var mundlam, fortæller moderen, efter hun er blevet genforenet med sin søn.