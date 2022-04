Morten Løkkegaard kan score 13 millioner

I de seneste 21 år har Morten Løkkegaard haft hjemme i liebhaverforstaden Charlottenlund. Nærmere bestemt i en overdådig ejerlejlighed der spreder sig over flere etager i en herskabelig villa fra 1903.

Men den tid er sandsynligvis ved at være forbi, i hvert fald har den tidligere tv-vært og nuværende medlem af EU-parlamentet sammen med sin hustru Connie Dahl Løkkegaard sat hjemmet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Parret købte selv adressen i nærheden af Charlottenlund Slot tilbage i 2001 for tre millioner kroner – siden da har de købt flere kvadratmeter i villaen til - og i dag koster den eksklusive lejlighed lige under 16 millioner kroner.

For det beløb får du intet mindre end 342 kvadratmeter bolig fordelt på otte værelser, som ifølge salgsmaterialet fra mæglerforretningen K & CO Bolig har herskabelige detaljer, moderne komfort og smukt lysindfald - dertil kommer en sydvendt balkon samt en privat have.

Til Se og Hør fortæller Morten Løkkegaard, at parret har valgt at sælge deres lejlighed, da de ikke har brug for så meget plads, efter børnene er flyttet hjemmefra.

Område med vilde prisstigninger

Siden den tidligere DR-nyhedsvært sammen med sin hustru købte lejligheden, er priserne eksploderet i det mondæne boligområde nord for København.

Bare fra 2019 – inden coronaepidemien gav det danske boligmarked en adrenalinindsprøjtning – til i dag er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for ejerlejligheder til salg i Charlottenlund steget over 25 procent. Det viser Boliga.dk udbudsstatistik.

For tre år siden skulle køberne i gennemsnit betale 40.500 kroner for én kvadratmeter ejerlejlighed i området - og i dag koster de næsten 50.800 kroner stykket.

Familien Løkkegaards lejlighed er dog udbudt til salg et stykke under det høje prisgennemsnit i Charlottenlund lige nu: Den ottecifrede udbudspris kan nemlig omregnes til en kvadratmeterpris på lige under 46.800 kroner.

Morten Løkkegaard begyndte sin 15 år lange karriere hos Danmarks Radio i 1990 – næsten ti år af dem som vært på TV-Avisen og Søndagsmagasinet. Løkkegaard blev i 2009 valgt ind i EU-Parlamentet for Venstre, hvor han også sidder i dag.

