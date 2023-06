Mystisk dødsfald i Zoo: Giraf fundet livløs

Det var et trist syn, der mødte de overnattende campister og personalet i Kuthenborg Safaripark mandag morgen.

Her kunne de nemlig se en livløs giraf midt på savannen. Det skriver Se og Hør.

Therese Hård er Zoologisk og Veterinærchef i parken, og hun fortæller Ekstra Bladet, at giraffen Daias død har påvirket hende og resten af personalet.

- Vi blev alle sammen berørt. Der var ingen forudgående tegn på sygdom. Hverken hos denne giraf eller de andre i flokken, så det berører en dybt. Det er derfor, vi arbejder med de her dyr. Det er noget, der ligger ens hjerte nært. Det er en voldsom oplevelse for dem, der er i det.

Det mystiske dødsfald kræver derfor også en obduktion af Daia, fortæller Therese Hård.

Annonce:

- Det kommer som en total overraskelse for os, så derfor er der også sat en procedure i gang for at finde ud af, hvad dødsårsagen er. Der var intet, der tydede på, at hun var syg i forvejen.

Knuthenborg Safaripark er særligt kendt for, at man kan komme helt tæt på dyrene, hvis man har sin bil med sig. Foto: Thomas Borberg

Holder ekstra øje

Veterinærchefen vil ikke spekulere i, hvad der kan være årsagen til det pludselig dødsfald. Men hun fortæller, at der bliver holdt øje med resten af flokken, indtil der foreligger en konklusion på obduktionen.

- Vi er ekstraopmærksomme på dem, selvom vi ikke ved, hvad Daia er død af. Men der er ikke tegn på sygdom hos dem.

Hun siger også, at dyrene opfører sig som normalt, selvom de nok er intelligente nok til at fatte, at de har mistet et medlem.

- Giraffer er jo et flokdyr, og de er meget veludviklede kognitivt, og vi kan kun gætte på, hvad de tænker, men jeg går ud fra, at det ikke går ubemærket hen, at de har mistet et medlem.