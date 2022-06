Mystisk væsen fanget på kamera: Zoo beder om hjælp

En zoo i Texas har bedt offentligheden om hjælp til at identificere et mystisk væsen, deres overvågningskameraer fangede udenfor zooen

Kan du se, hvad det er?

Hvis du ved det, vil Amarillo Zoo i Texas gerne høre fra dig.

Deres overvågning fangede dette mystiske væsen uden foran deres zoo i de tidlige morgentimer 21. maj.

På Twitter har byens profil bedt offentligheden om hjælp til at identificere væsenet.

'The Amarillo Zoo fangede dette underlige billede uden for deres zoo i mørket i de tidlige morgentimer 21. maj. (omkring 1.25). Er det en person med en underlig hat, som kan lide at gå ture om natten? Er det et en chupacapbra? Har du en idé om, hvad dette UAO - uidentificerede Amarillo objekt kunne være?'

Tweetet har fået mere end 2700 kommentarer og er blevet retweetet mere end 6300 gange.

Og der er mange bud på, hvad dette UAO kan være.

Der er nogle, der tror, billedet er falsk.

Nogle tror bare, at det er en prærieulv eller en fuld mand med en hat.

Andre Twitter-brugere mener, at det er en form for varulv eller 'skinwalker'.

25 års fødselsdag: Kom med dybt under Storebæltsbroen