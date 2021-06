Livsstil ... 27. jun. 2021 kl. 11:35

'Myten' om de 10.000 skridt: Her er fup og fakta

Mange stræber efter at nå op på 10.000 skridt om dagen, men faktisk er der tale om et reklameslogan. Her svarer sundhedseksperterne på fup og fakta om de 10.000 skridt