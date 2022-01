Noma lukker midlertidigt: Aflyser reservationer

Tirsdag aften har Noma sendt en mail ud til alle de gæster, der har booket bord i januar.

De har fået at vide, at deres reservationer er aflyst. Det skriver MigogKbh, der fortæller, at TV 2, som skriver det i deres 'live-nyhedsdækning', har set mailen og dens indhold.

Det sker i lyset af corona-pandemien og de høje smittetal, fremgår det.

På Nomas hjemmeside oplyser de, at man åbner op igen i næste måned. 'Restaurant Noma holder midlertidligt lukket, og åbner for næste sæson den 1. februar,' står der.

Tilbage i oktober blev Noma kåret som verdens bedste restaurant ved prisuddelingen The World's 50 Best Restaurants.

Noma har indtaget førstepladsen på listen fire gange tidligere - i 2010, 2011, 2012 og 2014.

Restauranten er også indehaver af tre michelinstjerner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets kulturanmelder, René Fredensborg, anmelder Noma-hype.