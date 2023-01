Noma varsler store ændringer

Det er i forvejen svært at få bord på den hæderkronede københavnske restaurant Noma, og fra 2025 bliver det endnu sværere.

I en meddelelse på restaurantens hjemmeside oplyser Noma, at de med udgangen af 2024 lukker for restauranten, som man kender den.

I stedet vil de fokusere på at udvikle ny mad og at lave begivenheder i pop-up-format.

'At servere for gæster vil stadig være en del af vores identitet, men at være en restaurant vil ikke længere definere os,' skriver køkkenchef og medejer René Redzepi og resten af holdet bag Noma på hjemmesiden.

Ifølge oplysningerne på hjemmesiden er der behov for at ændre konceptet, hvis forretningen skal kunne fortsætte. Og det har tilsyneladende været undervejs i et godt stykke tid.

'Vi har brugt de seneste to år på at planlægge, og vi er klar til de næste mange år, som skal bruges på at nå vores mål,' skriver Noma på hjemmesiden.

Vil sikre sig

Til Berlingske fortæller René Redzepi, at han han håber, at det nye koncept vil sikre en økonomisk bæredygtig forretning med Noma.

- Især under første lockdown fik jeg virkelig ro til at tænke og se frem. Det, jeg så, var, at det ville blive meget svært at fortsætte, som vi gør nu på Noma i de næste ti år, uden at vi skulle blive opkøbt af en organisation med mange penge, som kunne støtte os i det, vi laver, siger han til mediet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Noma, men det har endnu ikke været muligt.

Noma åbnede i 2003 og fik sin første Michelin-stjerne i 2005. Siden har restauranten opnået tre stjerner og er flere gange blevet kåret som verdens bedste restaurant.

