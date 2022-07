Nu åbner gigantkæde i Danmark

Den svenske byggemarkedskæde Byggmax åbner nu sin første butik i Danmark.

Butikken bliver på 10.000 kvadratmeter med drive-in og placeres på Stiftsvej i det nordlige Vejle.

'Jeg glæder mig utroligt meget til at invitere hele Vejle og omegn med til åbningen af den første danske Byggmax. Vi har arbejdet hårdt for at gøre butikken klar, så vi kan give gæsterne den bedste byggemarkedsoplevelse,' udtaler butikschef Mathias Mayn i en pressemeddelelse.

Byggmax begyndte allerede sit indtog i Danmark sidste år, da de opkøbte Næstved Lavpristræs fire butikker på Sjælland, som med tiden også skal blive til Byggmax. I år har virksomheden også overtaget netbutikkerne bygmax.dk og e-bygstore.dk.

Åbningsweekenden i Vejle kommer blandt andet til at byde på 20 procents rabat på alle varer samt kaffe og grillpølser, og så bygger FDF-spejderne insekthoteller i biodiversitetens tjerneste.

Byggmax har planer om 25 danske butikker. Her står medarbejderne i Vejle klar til åbningen 29. juli. Pr-foto

Byggmax blev etableret i 1993, er børsnoteret på Nasdaq i Stockholm og omsatte i 2021 for 5,5 milliarder kroner.

I dag består byggemarkedskæden af knap 190 butikker i Sverige, Norge og Finland.

Byggmax i Vejle åbner 29. juli klokken ti. Planen er at åbne op mod 25 butikker i Danmark.

