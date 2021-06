Nu er de kønne nok

25 tons forårsruller, som tidligere ikke var kønne nok til køkkenet, skal nu spises i stedet for at ende som biobrændsel

Før blev 25-30 tons skæve miniforårsruller brugt til biobrændsel, men nu skal de i stedet ende livet på middagsbordet.

Det skal ske gennem et nyt samarbejde mellem Rema 1000 og Daloon, der nu sender 'Skæve mini ovnruller med grøntsager' ud i frysedisken.

- Det viste sig, at Daloon har en del forårsruller, som bliver sorteret fra, fordi de enten er skæve, ikke ser ens ud, er for store eller for små. Smagen og kvaliteten er den samme som hos de 'pæne' og lige forårsruller, så de er jo alt for gode til at gå til spilde, udtaler kategorichef og indkøber i REMA 1000 Jonas Garly Sørensen i en pressemeddelelse.

Sådan ser forårsrullerne ud, der nu er kønne nok til køkkenet. Pr-foto

Poserne vil indeholde 50 procent flere forårsruller end poserne med de pæne ruller.

- Vi er meget glade for, at alle vores forårsruller nu kommer ud på spisebordet hos danskerne fremfor at blive til madspild, udtaler Daloons salgschef Lars Hansen.

Rema 1000 har også flere grimme grøntsager og æbler på hylderne, ligesom de for nylig lancerede oste, der er 'skæve på vægten' i samarbejde med Them Andelsmejeri.

Tidligere i denne måned blev det også muligt at købe ellers alt for grimme tomater, agurker og peberfrugter i Salling Groups butikker.

Salling Groups grimme grøntsager. Pr-foto

Ifølge en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udført af Kantar Gallup for forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad skulle op mod hver anden dansker være positivt indstillet overfor 'grimme' og ukurante grøntsager og frugt.

Der er stor forskel på, hvordan prisen på forskellige fødevarer har udviklet sig de seneste årtier. For eksempel buldrer prisen på makrel i tomat derudaf, mens lørdagskyllingen står mere i stampe. Læs meget mere i dette nostalgiske pristjek (+)