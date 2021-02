Nu er det slut: Skrotter ansigter

Elefantpassern fra Colombo Jena Zena, kom til Aarhus Zoologiske Have med to elefanter tilbage i 1935.

Det er historien bag den mand, som har prydet vaniljesukker-emballagen fra Tørsleffs fra 1935 frem til 2021.

Det skal nemlig nu være slut med at kunne købe den lille stribede vaniljesukker med en mørk mand med en tuban på. Han bliver skiftet ud med en illustration af vaniljestænger og en vaniljeblomst på emballagen i stedet.

Til venstre ses det nuværende design og til højre ses det kommende design, hvor den colombianske mand er skiftet ud. Foto: Haugen-Gruppen AS

Det er slut

Det er ikke kun manden fra Colombo, som bliver skiftet ud. Også en illustration af en asiatisk mand på Tørsleffs konserveringsmiddel atamon bliver også snart fortid.

Det har Tørsleffs nu besluttet med grunden om, at de tidligere illustrationer ikke skal misforstås og fjerne fokus fra selve produktet.

Til venstre ses det nuværende design med en illustration af en asiatisk mand og til højre ses det kommende design. Foto: Haugen-Gruppen AS

En anden tid

Henrik Andersen, som er direktør i Haugen-Gruppen AS, virksomheden bag Tørsleffs, forklarer til DR:

- Tidens udvikling har gjort, at der kommer et fokus på, om det her ser ned på andre folkeslag. Derfor blev vi enige med os selv om, at vi blev nødt til at neutralisere emballagen lidt for at undgå det fokus og fejltolkninger, lyder det med melding om, at virksomheden har været splittet over ændringen.

Beslutningen har været længe undervejs, men i juleferien blev beslutningen gjort til alvor, da en Instagram-profil delte billederne af designet på de to meget populære supermarkedsprodukter, hvor de negative kommentarer væltede ind. Det forklarer Henrik Andersen til mediet.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at et produkt ender i en racisme-shitstorm. Det var faktisk den shitstorm, som medførte at 'Kæmpe Eskimo' skiftede navn, som satte gang i relanceringen af Tørsleffs produkter.

De gamle design er dog stadig muligt at finde på hylderne i butikkerne, da det nye og mere politisk korrekte design først overtager hylderne i takt med at de gamle bliver solgt. Det forventer Tørsleffs sker i løbet af året.

Også Haribos velkendte blå slikpose 'Skipper mix' har været en tur i vælten fordi lakridserne er formet som karikerede ansigter.