Nu fjerner de ALT porno

Nu skal de mere end 130 millioner brugere på Onlyfans til at finde deres porno et andet sted.

Siden vil nemlig ikke længere have 'seksuelt eksplicit indhold' liggende på deres platform, og derfor har de ændret reglerne for, hvad brugerne må dele.

De nye regler træder i kraft 1. oktober. Det skriver flere internationale medier som Bloomberg og Independent.

Stadig nøgen

Årsagen til regelændringerne er ikke, at ejerne er blevet mere fromme, men derimod at de har svært ved at hente indtægter gennem samarbejdspartnere på grund af det pornografiske indhold.

Der er på trods af den eksplosive vækst, som virksomheden har været igennem de seneste år, der har skaffet dem 130 millioner brugere.

I fremtiden vil nøgenhed dog stadig være tilladt på platformen, det må bare ikke være af seksuel karakter, skriver Independent.

Flere danskere

Onlyfans er en platform, hvor brugerne kan tjene penge på at dele indhold, fordi man kan sætte en form for betalingsvæg på sin profil, så følgere skal give et beløb for at følge med.

Men som det så ofte går med internettet, kom det meget hurtigt til at handle om porno. Derfor er Onlyfans i dag synonym med porno, selvom det ikke er det eneste, platformen kan bruges til.

Flere danske kendisser har prøvet kræfter med Onlyfans, heriblandt realitystjernen Freja Benedikte som tjente 4000 kroner på to dage ved at dele indhold på platformen. Det endte dog med at koste hende forholdet til kæresten Mick Skov, fortalte hun efterfølgende.

Ekstra Bladet har også tidligere talt med danske Natascha Sophia, som deler sine nøgenbilleder på Onlyfans. Det kan du læse meget mere om her.