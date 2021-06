Nu forklarer de stor prisforskel

Literprisen på is-favoritten Astronaut svinger over 200 kroner. Nu forklarer Premier Is hvorfor

Som Ekstra Bladet skrev i weekenden, så svinger literprisen for flere is-favoritter lige så meget som det danske sommervejr.

Og så er der Astronaut fra Premier Is, som svinger fra 26,67 kroner til 300 kroner pr. liter.

Pind-is-udgaven består af 50 ml is og en vingummi. Den koster langt de fleste steder 15 kroner, men dukker så op til otte kroner i Harald Nyborg. Du kan også finde den i et bæger med 750 ml til en normalpris på knap 40 kroner - andre gange på tilbud ned til 20 kroner.

Literprisen på Astronaut svinger fra 26,67 kroner til 300 kroner. Foto: Peter Roelsgaard

Kommerciel direktør hos Premier Is, Claus Dahlmann Larsen, forklarer i en mail til Ekstra Bladet, at det er butikkerne selv, der bestemmer slutprisen. Is-producenten har kun mulighed for at vejlede omkring prissætningen.

'Den vigtigste årsag til prisforskelle er konkurrencesituationen, og hvordan isen er distribueret. Det er voldsomt meget dyrere at køre en fryselastbil ud til en kiosk med en Astronaut på pind end at sende en palle med 750 ml-bægere til Coop/Dagrofa/Sallings centrale frysehus. Det er reflekteret i listepriserne og senere i forbrugerprisen', skriver Claus Dahlmann Larsen.

Udover den dyre distribution for pind-udgaven nævner han også, at isen kræver noget manuel håndtering på grund af vingummien i toppen. Og så er der også forskel på butikkernes avancekrav til is.

