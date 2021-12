Nu kan du overtage Flyvergrillen

Det legendariske spisested Flyvergrillen har i årtier været stedet, hvor flyentusiaster kunne komme og nyde en is eller en burger med udsigt til flyene, der letter og lander i Københavns Lufthavn.

De sidste 30 år har Jannie Eilsø stået i front for spisestedet, men det skal være slut nu. Nu vil hun nemlig overlade driften og lejemålet til en ny, oplyses i en pressemeddelelse.

'Jeg har nu gjort op med mig selv, at det er tiden til at pleje andre interesser, og der er også kommet børnebørn til, som tiden skal bruges på. Jeg har nu drevet Flyvergrillen i 30 år og har sammen med fantastiske medarbejdere oparbejdet Flyvergrillen til en rigtig god forretning, og jeg vil glæde mig til at byde de nye lejere velkommen', udtaler hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Jeg er stolt over, at Flyvergrillen er blevet kendt og besøgt af så mange, også faste kunder, og har udviklet sig til en københavnsk seværdighed'.

Flyvergrillen er kendt og elsket blandt flyentusiaster. PR-foto

'Sjældent udbudt'

Jannie Eilsø vil dog fortsat stå bag Flyvergrillen som udlejer af de fysiske rammer.

Det er erhvervsmæglerfirmaet Andresen Erhverv, der skal stå for at finde den nye lejer, og det glæder de sig til.

'Ejendomsmægler frasen 'sjældent udbudt' er vel næppe mere passende end her. For den nye lejer vil der være en rigtig fin mulighed for at sætte sit eget præg på stedet. Og umiddelbart skal der ikke laves de store investeringer, Flyvergrillen er generelt i god stand, og afstås/udlejes med alt inventar', udtaler Jeanette Andresen i pressemeddelelsen.

Da Ekstra Bladet fanger mægleren over telefonen, ønsker hun dog ikke at gå i detaljer med, hvad lejemålet skal koste.

Er man interesseret, kan man dog kontakte hende på telefon 26225111.