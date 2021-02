Nu skal de være kønsneutrale

Efter 69 år ændrer den amerikanske legetøjsgigant Hasbro navnet på sit 'Mr. Potato Head'-legetøj til blot 'Potato Head'.

Ændringen sker, så navnet bedre afspejler, at serien af legetøj er meget mere end 'Mr. Potato Head'. Det oplyser Hasbro i en pressemeddelelse, hvor de samtidig fremviser de første billeder af de nye kartoffelhoveder.

Potato Head-logoet, som de kommer til at se ud uden 'Mr.'. De nye æsker lanceres til efteråret. Pr-foto

'Hasbro sikrer sig, at alle skal føle sig velkomne i 'Potato Head'-verdenen ved officielt at droppe 'Mr.' fra 'Mr. Potato Head'-mærke og logo for at fremme ligestilling og inklusion', oplyste firmaet på sin hjemmeside, ifølge BBC.

Potato Head-legetøjet henvender sig primært til to-tre-årige, der kan klæde plastik-kartoflerne ud, som de vil.

- Børn vil være i stand til at repræsentere deres egne oplevelser. Den måde, mærket i øjeblikket eksisterer på - med 'Mr.' og 'Mrs.' - er begrænsende, når det kommer til både kønsidentitet og familiestruktur, siger Hasbro-chef Kimberly Boyd til Fast Company.

Firmaet understreger dog, at selve figurerne stadig vil hedde 'Mr. Potato Head' og 'Mrs. Potato Head'.

- Der er bevægelse i gang omkring kønsneutralitet.

- Det er noget, Hasbro har adresseret sammen med inklusion, siger legetøjsanalytiker Frederique Tutt fra NPD Group til BBC.

Hun mener, at navneændringen viser, at Hasbro er opmærksom på personer, som 'ønsker at være kønsneutrale, og som ønsker at vælge'.

