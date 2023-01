Nu undskylder kirken over for LGBTQI+ personer

Biskopperne i den officielle kirke i England, Church of England, undskylder afvisninger, som LGBTQI+ folk har været udsat for fra kirkens side.

- Situationer, hvor de har mødt fjendtlighed og homofobiske reaktioner fra kirken, er skamfulde, hedder det med tilføjelsen:

- Vi har ikke elsket jer, som Gud elsker jer, og det er dybt forkert, skriver biskopperne i et åbent brev.

- Vi bekræfter - offentligt og enstemmigt - at LGBTQI+ folk er velkomne og værdsatte: vi er alle Guds børn.

LGBTQI+ er en symbolsk forkortelse, som skal omfatte og fejre hele mangfoldigheden af seksuelle orienteringer, kønsidentiteter og udtryk.

The Church of England offentliggjorde tidligere i denne uge en liste med forskellige forslag, som er udviklet af biskopperne over en periode på seks år, og som fastslår, at kirken stadig afviser personer af samme køn kan blive viet.

- Den religiøse institution står ved sin lære om, at ægteskab indgås mellem 'en mand og en kvinde', hedder det.

Men biskopperne understreger, at præster kan velsigne parforhold mellem to personer af samme køn. Ægteskaber mellem homoseksuelle blev legaliseret i Storbritannien i 2013.

En talsperson for den homoseksuelle og transseksuelle lobbygruppe Stonewall siger, at Church of Englands had 'endnu en gang' har forsømt at være 'inkluderende og understøttende for LGBTQI+Kristne.'

En af de mest markante støtter af LGBTQI+Kristne er biskoppen af Oxford, Steven Croft. I november undskyldte Croft, at han havde været for langsom til at ændre sine holdninger.

Fredag sagde Croft: - Det er meget godt for os, at vi i dag kan sige, at kirken nu offentligt kan velsigne, men vi ved, at vi skal gå længere.