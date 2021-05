Nu vil socialt medie tage betaling

Sociale medier som Facebook, Twitter og Snapchat er alle gratis at bruge, mens platformene i stedet tjener penge på reklamer og dine data.

Men det kan blive fortid.

Hos Twitter vil man nu forsøge sig med en betalingsmodel for de brugere, der gerne vil have lidt ekstra ud af platformen.

Det skriver BBC.

Ifølge mediet er det nemlig muligt at downloade en udvidelse til Twitter kaldet Twitter Blue. Den er udkommet i app-store i USA og Storbritannien, og her koster den henholdsvis 2,99 dollars og 2,49 pund. Det svarer til mellem 18 og 22 danske kroner.

Første kunde

En tech-blogger ved navn Jane Manchun Wong skriver på Twitter, at hun er den første betalende kunde i Twitter Blue. Her deler hun desuden screenshots fra platformen, som afslører nye muligheder.

Blandt andet skal det angiveligt være muligt at læse en tråd af opslag i en 'reader mode', som laver lange tråde om til letlæselig tekst, og det skal blive muligt at rette i tweets, der allerede er sendt ud, hvilket brugere har efterspurgt i lang tid.

Mere indtjening

Andre brugere kan dog endnu ikke gøre brug af Twitter Blue, men BBC erfarer, at en prøve-udgave af udvidelsen vil blive testet snart. De har dog endnu ingen oplysninger om, hvilke lande udvidelsen bliver tilgængelig i.

Twitter har ikke ønsket at bekræfte over for BBC, at de lancerer en betalingsudgave af platforment, men virksomheden fortæller, at de tidligere har udtalt, at de ville se på muligheden for at udvide deres indtjeningsmuligheder.

Tidligere på året lancerede Twitter en såkaldt 'tip-jar', som giver brugere mulighed for at støtte andre brugere ved at give dem 'drikkepenge' for at producere godt indhold. Det gælder dog kun udvalgte brugere.