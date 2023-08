Nudister forulempet af folk i badetøj

I Spanien er nudister i oprør over, at påklædte badegæster indtager deres strande. Nu har de klaget til regeringen

En tur i bølgen blå med måsen bar.

Det er hvad nudister i Spanien i årevis har nydt og meget gerne vil fortsætte med uden at blive forulempet af folk i badetøj.

Men nudisterne føler sig så presset af turister i bikini og badebukser, der har indtaget nudiststrandene, at de har sendt et klagebrev til den catalanske regering.

Nøgenbaderne føler sig direkte diskrimineret af påklædte turister, og derfor har de bedt om et møde med regeringen. Det skriver The Guardian.

- Før i tiden ville folk enten forlade stedet eller taget tøjet af, siger Segimon Rovida, der er talsperson for nudisterne og en af initiativtagerne til klagebrevet, til den britiske avis.

- Nu bliver de og beholder deres tøj på. Hvad de ikke ved er, at hvis der er mange af dem, ender de med at gøre os utilpas. Det er mangel på respekt, siger han.

Vil ikke filmes

I den spanske region Catalonien er der op mod 50 strande, hvor nudisterne hidtil i fred og ro har kunnet opholde sig og bade i fred uden en trevl på kroppen.

Men de halv-hemmelige nudiststrande er de seneste år blevet beskrevet detaljeret i rejseblogs og på social medier.

Det har fået nysgerrige turister til at strømme til. Men nudisterne er hverken interesseret i at blive begloet eller at agere 'baggrund' på et familiefoto fra tilfældige påklædte gæster.

- Folk, der er nøgne, ønsker ikke at få billeder delt på de sociale medier, siger Segimon Rovida, der mener, at nudisterne faktisk gør sig umage for at ikke at forulempe påklædte strandgæster.

- Nudisme er ikke forbudt i Spanien. Man kan gøre det på enhver strand. Men for ikke at genere folk, bruger vi helst strande, der traditionelt har været til nudister og hvor flest er nøgne, siger Segimon Rovida.

Nudisterne håber, at deres klage vil føre til, at de kan få deres strande gjort til et sikkert sted, hvor de kan bade og sole sig nøgne i fred.

