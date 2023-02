Ny Coca-Cola: Her er dommen

Coca-Cola har netop lanceret en spritny zero-variant i Danmark med navnet Movement, der skulle smage af vanilje og ristet peber.

Det oplyser den amerikanske læskedrikgigant i en pressemeddelelse.

Smagen er kreeret i samarbejde med musikeren Rosalía, der også er hovednavn på dette års Roskilde Festival.

'Som mangeårig Coca-Cola-fan er jeg spændt på at være med til at skabe en smag, der viser min egen rejse på tværs af for eksempel musik og mode, i kombination med en ny sang, som jeg skrev særligt til denne lancering. Det er en ære at inspirere andre til at skubbe grænser og udforske nye sider af sig selv', udtaler Grammy-vindende Rosalía om den nye cola.

Rosalía med den nye cola. Foto: PR / Rodrigo Lozoya

Coca-Cola lover, at den velkendte Coke-smag, 'vil udvikle sig på en ny og overraskende måde', når man smager den nye drik. Se, om det passer i testen øverst her i artiklen.

Christian kunne ikke holdet smilet tilbage, da han havde smagt den nye Coca Cola. Foto: Frej Kofoed

Josephine havde samme reaktion. Foto: Frej Kofod

Og Emma havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe. Foto: Frej Kofoed

Colaen kan lige nu blandt andet købes i 7-Eleven, hvor du skal betale 15 kroner for en dåse med 250 ml.

Det svarer til en literpris på 60 kroner. Du kan også købe to og spare fem kroner.

