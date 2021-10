Ny nedtur: Imerco fjerner flere Bitz-produkter

Nedturen fortsætter.

For kort tid siden blev det afgjort, at ernæringsekspert Christian Bitz sammen med virksomheden F&H ikke får mulighed for at lade sagen om kopiering af fire af keramiker Kasper Würtz' produkter blive prøvet ved Højesteret.

Nu har Imerco ifølge Frihedsbrevet besluttet at droppe salget af 59 Bitz-produkter som følge af Østre Landsrets dom til fordel for Kasper Würtz.

Butikskæden havde i forvejen besluttet sig for ikke at sælge de fire produkter, der er omfattet af dommen.

Over for Ekstra Bladet har de dog tidligere afvist at droppe forhandlingen af flere produkter.

'Det er en sag imellem Würtz og F&H/Bitz. Vi følger og støtter til enhver tid rettens dom og ønsker ikke at forhandle varer, som retten vurderer krænker andres rettigheder og design,' lød det på det tidspunkt fra administrerende direktør hos Imerco, Frederik Brønnum, i en besked til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Imerco, og fra Christian Bitz og F&H, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

