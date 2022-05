Ny reklame: Masser af bare bryster

Hvis du er til bare bryster, er der guf til øjnene.

Tøjgiganten Adidas lancerede i februar en ny reklame for sports-bh’er. Den ser således ud:

Kampagnen består altså af 24 par bare bryster. Derudover skal reklamen vise, at der findes sports-bh'er til hver en krop - lige meget fedtprocent, størrelse eller hudfarve.

Det verdenskendte mærke mener selv, at de med reklamen fejrer kroppens forskellighed, men ikke alle synes godt om Adidas' nye idé.

Den britiske anklagemyndighed Advertising Standards Authority har nemlig forbudt reklamen i Storbritannien, da de har fået stribevis af klager fra privatpersoner.

Derudover slår myndigheden fast, at reklamen 'reducerer kvinder til kropsdele', og de bare bryster kan blive set af børn.

- Vi lagde mærke til, at brysterne var det primære fokus i reklamen, og der blev ikke lagt så meget vægt på selve bh'erne, som der bliver refereret til i den tilhørende tekst, lyder ordene fra anklagemyndigheden ifølge The Guardian.

- Da reklamen indeholdt eksplicit nøgenhed, nåede vi frem til, at de krævede omhyggelig målretning for at undgå at støde dem, der så dem.

Forstår ikke kritikken

Adidas forsvarer fortsat reklamen og understreger, at billederne ikke fremstår seksuelle. Tøjgiganten mener, at kampagnen afspejler og fejrer mangfoldighed.

Ligeledes beretter mærket ifølge det britiske medie, at reklamen ikke er blevet opsat i nærheden af skoler eller religiøse institutioner. Og Adidas har ikke haft i tankerne, at kampagnen skulle skade børn.

Tøjmærket siger også, at billederne er blevet beskåret for at beskytte modellernes identitet, og disse modeller havde meldt sig frivilligt for at støtte kampagnens mål.

Reklamen er nu forbudt i Storbritannien.