Ny TikTok-trend: Har ikke vasket hår i 308 dage

En 25-årig mand fra Spanien er gået all in på en ny TikTok-trend, der går ud på at undlade at vaske sit hår

En ny trend spreder sig i øjeblikket på det sociale medie TikTok - og det er en noget bizar en af slagsen.

Mange siger, at det ikke er sundt at vaske hår hver dag, fordi man skader håret. Men er det sundt slet ikke at vaske sit hår?

Den nye trenden går nemlig ud på ikke at vaske sit hår med shampoo.

En 25-årige mand fra Spanien har taget trenden til et nyt niveau og er nu gået 308 dage uden at bruge shampoo.

Det skriver mediet Jam Press ifølge Dagbladet.

Millioner har fulgt med

Manden der går under navnet Jonny Banany fortæller, at han er blevet inspireret af den såkaldte '#BackToTheRootsChallenge' på TikTok.

Udfordringen går i sin helhed ud på at undgå at bruge shampoo, og dermed kun vaske sit hår med vand, så længe man kan holde det ud.

Og Johnny Banany har holdt længe ud.

De seneste 308 dage har han nemlig dagligt postet en video af sit uvaskede hår på TikTok, hvor millioner har fulgt med i hans bizarre projekt.

Vil aldrig bruge shampoo igen

- Jeg skal ikke længere gøre noget for, at mit hår er den bedste udgave af sig selv, siger den den 25-årige spanier ifølge mediet Jam Press.

Han fortæller samtidigt, at han så konceptet på internettet for noget tid siden. I starten var han en anelse skeptisk, men besluttede sig alligevel for at prøve det af.

- Nu vil jeg ikke røre shampoo. Det skulle kun være, hvis nogle kunne tænke sig at betale mig for det, understreger han.

I en video fra dag 293 viser han glædeligt sit 293-dages-uvaskede-hår frem, hvor han tilfreds viser, at håret ser 'friskt og rent ud', på trods af, at det ikke har set skyggen af shampoo i snart et år.