Ny trend: Smører menstruationsblod i fjæset

På TikTok er det blevet populært for kvinder over hele verden at smøre deres menstruationsblod i ansigtet. Du kan se en demonstration længere nede i artiklen

Den er god nok.

Det svømmer med massevis af opsigtsvækkende trends på TikTok, og endnu en har nu fundet vejen på det sociale medie.

For kvinder verden over er nu begyndt at smøre deres eget menstruationsblod i ansigtet. Søger man 'periodfacemask' på TikTok, kan man se massevis af kvinder med blod i ansigtet.

Og alle de videoer har i skrivende stund over 6,4 milliarder visninger.

Massevis af kvinder og teenagere bruger menstruationsblodet som en ansigtsmaske. De fortæller i de mange videoer, at blodet angiveligt skal være sundt for huden - og så et billigere alternativ sammenlignet med hudprodukter fra forretningerne.

TikTok-brugeren Nicolea Capitaine, der har over 70.000 følgere samt over 1 million likes på platformen, fortæller i nedenstående video, hvorfor hun smører ansigtet ind i menstruationsblod.

- Det (menstruationsblodet, red.) er et godt alternativ til alle de dyre produkter, der bliver solgt i Sephora. Det har du ikke brug for. I stedet propper du bare menstruationsblod i hele ansigtet, fortæller Nicolea Capitaine blandt andet i videoen.

Set tidligere

Godt nok er menstruationsblod i ansigtet blevet et nyt trend på TikTok, men for flere kvinder er der ikke tale om noget nyt.

Eksempelvis har Mary Miranda fra Chicago, der er coach i kvindelig frigørelse, brugt menstruationsblod til ansigtet. Det gjorde hun allerede tilbage i 2020.

- Mit ansigt føles altid blødere, mere næringsrigt, og det glinser. Jeg har opdaget, at det har hjulpet med at forbedre min hud efter ar fra akne og pigmentfejl. Huden i mit ansigt føles bare sundere for mig, har hun sagt til Mirror.

Mary Miranda bruger også blodet til at lave kunst i form af malerier. Derudover har hun også valgt at give noget af blodet 'tilbage til naturen' ved at bruge det, når hun vander planter.

Videre mener coachen, at der i samfundet er opbygget en tro om, at det er skamfuldt at have menstruation.

- Bare det at sige ordet 'menstruation' er en kilde til skam, pinlighed, afsky og synd for mange kvinder, fordi det er et emne, vi ikke må tale om. Det er et tabu, der bliver set som klamt, urent, ulækkert og noget, der skal holdes skjult.

