Ny verdensrekord: Kan du slå den?

20-årige Declan Evans fra britiske Lincoln er nu officielt verdens hurtigste til at drikke 200 ml Capri-Sun. Det skriver The Lincolnite.

Tiden, som er blevet officielt anerkendt af Guinness Rekordbog, lyder på 16,65 sekunder. Men så skal sugerøret også stadig være i plastik og limet til juicebrikken, når du går i gang.

Declan Evans er den første indehaver af rekorden, som kom i hus af ren kedsomhed under corona-nedlukning, hvor han fik lyst til at være verdens bedste i en lidt mindre kendt disciplin.

- Det er en dum rekord at være indehaver af, men det er det sjove ved Guinness Rekordbog, siger Declan Evans, som fandt adskillige rekorder, hvor der var sat et fikspunkt, som ingen havde forsøgt at komme under.

Mamma Mia: Trump i pizza-brøler

Fikspunktet for at drikke en Capri-Sun på kortest tid var sat til 18 sekunder.

- Jeg tror helt sikkert, den bliver slået. Jeg vil ikke sige, det er vildt hurtigt. Det er en åndssvag rekord, som alle kan prøve, men jeg er stolt over at have den, og det er stadig verdensrekord, siger Declan Evans.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I april slog Guinness Rekordbog fast, at den ældste, der nogensinde har roet over Atlanterhavet på egen hånd, er den dengang 72-årige Graham Walters.

70-årig i vanvittig rekord