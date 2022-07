Ny youtube-trend er dyremishandling

En ny YouTube-trend, hvor personer iført dyrekostumer og masker forskrækker dyr, spreder sig i øjeblikket på sociale medier.

Videoerne, der er tiltænkt som underholdning, er et stigende problem, og nu advarer flere dyreorganisationer mod videoerne.

En ny rapport fra World Animal Protection viser, at videoerne, der kan blive opfattet som narrestreger, faktisk er systematisk dyremishandling.

Der er ikke tale om fysisk vold mod dyrene, derfor kan det i følge Stephanie Kruuse Klausen, der er kampagneansvarlig i World Animal Protection Danmark, være svært at gennemskue om videoerne skal opfattes som underholdning eller dyremishandling. Det skriver DR.

Hanne Knude Palshof der er dyrlæge og formand for Den Danske Dyrelægeforening, kan bestemt ikke se det sjove ved de videoer, der florerer rundt.

- Det er psykisk vold, og det findes også for dyr. Specielt hvis man nægter dem mad eller skræmmer dem, siger Hanne Knude Palshof til DR, og forklarer, at pyskisk vold også kan sætte sig på dyr, som det kan med mennesker og dermed også udvikle sig til angst.

Mediet har været i kontakt med Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Google Danmark. Han kan fortælle, at YouTube ikke tillader indhold, der er krænkende eller voldeligt over for dyr. Derfor har de også fjernet to kanaler, der overtræder retningslinjerne.