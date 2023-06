Nye tal: Skræmmekampagne virker

Netflix må slikke sig om munden lige nu - i hvert fald i USA.

Som Ekstra Bladet har skrevet flere gange, har streaminggiganten den seneste tid indledt en desperat kamp for at komme deling af brugerprofil og password til livs.

Det koster selvsagt Netflix mange penge årligt i potentiel mistet indtjening, at deres eksisterende brugere kan dele deres log on-oplysninger med andre.

For nogle uger siden meldte Netflix så ud, at man ville begynde at sende advarselsmails til sine brugere, ligesom betalende brugere har fået en besked på deres skærm, hvis man bruger Netflix-app over sit fjernsyn, hvor man er blevet bedt om at tage ejerskab over sin konto.

Når det er gjort, vil ikkebetalende brugere uden for ejerens husstand, der forsøger at logge på samme konto, få en besked på skærmen med melding om, at man ikke kan logge på.

Annonce:

Det helt store spørgsmål, som konkurrerende streamingplatforme helt sikkert følger nøje med i lige nu, er, om opgøret mod kodeordsdeling så virker efter hensigten?

Noget kunne tyde på det.

73.000 nye brugere dagligt

I hvert fald hvis man skal tro det amerikanske analysefirma Antenna.

Det skriver Finans, der citerer mediet Fortune.

Antennas undersøgelser viser således, at der i gennemsnit er blevet oprettet 73.000 nye brugere dagligt på det amerikanske marked, efter at Netflix gik i gang med sin kampagne mod kodeordssnyd.

Det er mere end en fordobling i forhold til månederne op til Netflix-advarslen.

Antenna omtaler tallet som 'historisk højt', og det er højere end den massive fremgang, man ellers så under coronapandemien.

Antenna har kun tal for USA; så det er p.t. usikkert, om samme stigning ses i Danmark. Ekstra Bladet har kontaktet Netflix' samarbejdspartner i Danmark, Lead Agency, for en kommentar deasangående.

Fortune har kontaktet Netflix i USA for en kommentar, men her er meldingen, at man ikke udtaler sig om analyser, de ikke selv har foretaget.