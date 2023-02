Nyt studie: Cola kan give større testikler

Hvis du går rundt og drømmer om større testikler og elsker cola, er der gode nyheder til dig.

Et nyt studie har nemlig påvist en sammenhæng mellem indtaget af cola og størrelsen på testikler.

Og selvom der siden Coca Cola og Pepsi Cola så dagens lys for mere end et århundrede siden, har der været skyttegravskrig mellem de to lejre, der foretrækker den ene sodavand over den anden, så behøver du hverken vælge side eller forråde din favoritcola i jagten på et større klokkeværk.

I studiet har forskere fra Northwest Minzu University i China givet voksne han-mus Coca Cola og Pepsi Cola i to uger, og resultatet indikerede, at kønskirtlerne var blevet større, ligesom mængden af testosteron i kroppen på dem også var øget.

Over en periode på 15 dage vejede forskerne de små gnaver-testikler, ligesom der også blev taget blodprøver for at måle testosteron-niveauet.

Undersøgelsen, der er udgivet i tidsskriftet Acta Endocrinol, konkluderede, at det 'at drikke Coca-Cola og Pepsi-Cola kan fremme testikeludviklingen og øge testosteronsekretionen'.

Man skal dog drikke store mængder af cola, før der muligvis kan ses en effekt. De forskellige grupper af mus i studiet havde et indtag på henholdsvis 100 procent cola, 50 procent cola og 100 procent vand.

Inden man skynder sig ud for at købe stort ind af den røde eller blå cola, skal man dog holde sig for øje, at videnskaben adskillige gange har fundet sammenhæng mellem indtaget af den brusende kulsyrekaffe og livsstilssygdomme som overvægt, sukkersyge og syreskader på tænderne.

