OnlyFans saboterer rivaler

Pornotjenesten bliver anklaget for at konspirere mod konkurrenternes brugere ved at linke deres sociale medie-konti til terrororganisationer for at få dem lukket ned

OnlyFans er kommet i knibe, efter juridiske dokumenter har vist, at tjenesten har stået bag et firma, der har haft til at opgave at spore konkurrenters brugere og derefter få deaktiveret deres konti på sociale medier ved at placere brugernes indhold i en terrordatabase tilbage i 2018.

Det oplyser BBC, der samtidig beretter, at det rivaliserende website FanCentro har lagt sag an mod OnlyFans' ejer Leonid Radvinsky og det firma, der modtager OnlyFans' betalinger, Fenix ​​Internet LLC.

Søgsmålet blev indgivet til en amerikansk domstol i Florida i november sidste år, men har ikke set offentlighedens lys indtil nu.

Det hævdes, at OnlyFans instruerede et firma til at konspirere mod konkurrenterne ved at forbinde deres indhold på sociale medier til terror.

Porno-yderne bruger nemlig ofte konti på sociale medier - inklusive Twitter og Instagram - til at promovere og linke til websteder for voksne, der viser deres eksplicitte indhold.

Terror og porno

FanCentro påstår, at det sociale medie-indhold fra voksne brugere, der promoverer rivaliserende websteder til OnlyFans, blev placeret på en international database - Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT). Databasen bruger avanceret teknologi til at stoppe spredningen af ​​billeder af terror ved at påføre dem et digitalt signatur, som de kalder 'hashes'.

Hash-databasen er delt mellem 18 medlemmer, herunder YouTube, Snapchat, Facebook og Twitter. Hvis en virksomhed stempler en video eller et billede som hash, bliver informationen delt med alle de andre medlemmer, så de kan moderere lignende indhold på deres platform.

Ifølge retssagen hævder FanCentro, at databasen blev 'manipuleret', hvilket resulterede i, at mange af tjenestens voksne brugere fik fjernet opslag og deaktiveret konti - på trods af at de ikke indeholdt terror. Dette skete angiveligt mest på Instagram.

Den reducerede synlighed af FanCentro's brugere på sociale medier har sidenhen ført til et markant fald i trafikken på FanCentro, hvorfor man nu kræver økonomisk erstatning.

OnlyFans har endnu ikke udsendt et juridisk svar, men en talsmand har ifølge BBC udtalt, at virksomheden er klar over påstandene, som ifølge tjenesten 'ingen berettigelse' har.

Ekstra Bladet har også tidligere talt med danske Freja Benedikte, som deler frække billeder på Onlyfans.