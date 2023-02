Opfordrer til boykot af Harry Potter

Spillet 'Hogwarts Legacy' møder modgang efter kontroversielle udtalelser fra forfatteren J. K. Rowling. Trans-aktivister forsøger at få folk til at droppe at købe det

Hvis du har købt deluxe-udgaven, kunne du i nat for første gang spille det længe ventede spil 'Hogwarts Legacy'.

Spillets handling foregår i det enormt populære Harry Potter-univers skabt af forfatteren J. K. Rowling.

Udgivelsen forventes at blive en af årets største, og spiludviklere har i over seks år slidt og slæbt for at imødekomme de tårnhøje forventninger.

Modtagelsen er dog ikke udelukkende positiv.

Kan påvirke salget

Forfatteren J. K. Rowling er flere gange blevet udsat for kritik på grund af transfobiske udtalelser, og selvom hun ikke har arbejdet direkte med udgivelsen af spillet, ser det nu ud til, at disse udtalelser kan komme til at påvirke salget.

- Hendes holdninger er direkte skadelige og angriber og gør skade på trans-samfundet, udtaler den transkønnede journalist Jessie Earl blandt andet i et interview med The Washington Post

Annonce:

Her opfordrer han fans til at boykotte spillet.

Tendensen til et boykot ses også på de sociale medier:

'Min opfordring til jer alle: Lad være med at støtte Hogwarts Legacy,' skriver influenceren Will Overgard på Twitter.

I den ledsagende video forklarer han, at man støtter J. K. Rowlings transfobiske synspunkter, hvis man køber spillet.

Donerer pengene i stedet

En anden Twitter-bruger opfordrer til, at folk i stedet donerer deres penge til den trans-aktivistiske velgørenhed Mermaids.

Her er der i skrivende stund blevet indsamlet 60.000 kroner.

Noget kan imidlertid tyde på, at 'Hogwarts Legacy', på trods af boykotten, klarer sig godt.

Spillet topper nemlig allerede tre dage inden den officielle udgivelse bestseller-listerne.