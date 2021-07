Organisation opfordrer: Giv los med sex i naturen

Friluftsrådet guider til, hvordan man holder sig inden for reglerne, hvis man vil have sex i det fri

Når det danske sommerland skal udforskes, og lysten til sex melder sig, er der ingen grund til at holde sig tilbage, mener Friluftsrådet.

I en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet, guider de derfor til, hvordan man skal forholde sig, hvis lysten melder sig ude i det fri.

'Sex i naturen er helt ok. Og lovgivningen sætter heller ingen faste rammer for, hvor og hvornår man må være nøgen i naturen. Men man skal naturligvis vise hensyn til de andre gæster, der måtte opholde sig i skoven, på stranden eller et andet sted, hvor lysterne nu måtte løbe over', lyder det fra chefkonsulent i Friluftsrådet, Anker Madsen, i pressemeddelelsen.

'En god huskeregel er, at man ikke må udvise uanstændig opførsel eller forulempe andre. Så det kan være en god ide at søge lidt væk fra de åbne arealer i skovene eller strandene, for man kan faktisk dømmes efter straffelovens paragraf 232, hvis man krænker nogen', siger Anker Madsen.

Må gerne solbade nøgen

Også nøgenhed på strandene eller i de danske skove er helt efter bogen, oplyser rådet.

'Jeg tror ikke, der er mange, der ved det, men du må faktisk godt solbade nøgen i Kongens Have midt i København eller på en strand langs den vestjyske kystlinje. Det er helt legitimt eksempelvis at smøre sin kæreste ind i solcreme, mens I begge er nøgne eller at kysse og kæle. Det er klart, at hvis hænderne bevæger sig for langt sydpå, eller hvis man bliver opstemt, så er det tid til at tage bukserne på igen', siger Anker Madsen i pressemeddelelsen.

Chefkonsulenten minder i pressemeddelelsen om, at man skal være opmærksom på, at der kan rejses straffesager, hvis ens seksuelle udfoldelse i det offentlige rum har krænket andre mennesker.

Derfor minder rådet om at huske almindeligt hensyn, når man giver los derude.